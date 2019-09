Bij aanleg van berm: 70 explosieven gevonden op bedrijventerrein VHS

03 september 2019

09u25 0 Hooglede Arbeiders die maandag een berm aanlegden bij een bedrijf langs de Stationsstraat in Gits, zijn daar bij graafwerken op een voorraad explosieven gestoten. Liefst zeventig exemplaren werden bovengehaald. Ook in Torhout was dat het geval, zij het in mindere mate.

Het kanongeschut uit de Eerste Wereldoorlog dat in Gits werd aangetroffen, was bijna acht centimeter groot en bevatte 900 gram springstof. Bij DOVO, de Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen, gaat men er van uit dat de vindplaats ofwel fungeerde als afvuurpost of als opslagplaats van Duitse explosieven. Toen de springtuigen ontdekt werden, besloot de politie het verkeer tijdelijk uit de buurt te houden. Evacuaties waren evenwel niet nodig. DOVO moest maandag overigens ook naar Torhout. Daar werden op een akker 12 Duitse springtuigen bovengehaald. Landbouwer Rik Bogaert was bij het omploegen op één obus gestoten. Samen met zijn schoonbroer ging hij daarop met spade en schop aan de slag rond de vindplaats. Met succes. DOVO bracht de springtuigen naar het kwartier Steenstraat in Poelkapelle, voor opslag en/of ontmanteling.