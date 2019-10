Bierdegustatie met Sofie Vanrafelghem SVR

04 oktober 2019

14u58 1 Hooglede Het Davidsfonds van Hooglede organiseert op dinsdag 8 oktober een bierdegustatie met meester-biersommelier Sofie Vanrafelghem in De Gulden Zonne.

Vanrafelghem is een gerenommeerd bierexpert in binnen- en buitenland. Ze is onder meer actief als biercoach voor Het Laatste Nieuws, werd al meermaals uitgeroepen tot bierpersoonlijkheid van het jaar door de Beer Awards en heeft vijf boeken over bier op haar naam staan. In 2019 werkte ze als eerste biersommelier ooit mee aan de organisatie van het World Chefs Congress.

De bierdegustatie gaat van start om 20 uur. Davidsfondsleden betalen 10 euro, niet-ledden 15 euro. In die prijs is de degustatie van vier bieren inbegrepen. Inschrijven kan bij Ines Depoorter op 0475/55.20.56 of depoorter63@gmail.com.