Bewoners Ter Linde op verkenning in eigen streek met virtuele fietstochten Sam Vanacker

04 juni 2020

16u17 0 Hooglede Wie denkt dat er geen wielerwedstrijden meer worden georganiseerd, heeft het bij het verkeerde eind. In woon-en zorgcentrum Ter Linde in Gits worden sinds kort virtuele wedstrijdjes georganiseerd tussen de bewoners.

Voor ‘De Ronde van Hooglede-Gits’ worden er enkele hometrainers ingeschakeld terwijl er op een groot scherm recente opnames getoond worden van de straten van Hooglede en Gits. “Het team van kinesitherapeuten heeft dit georganiseerd. Dankzij dit systeem kunnen de bewoners als het ware in peloton fietsen in eigen streek”, zegt Arnold Vandenbussche van de communicatiedienst van Hooglede. “Enerzijds kunnen de bewoners op die manier zien hoe het zicht buiten veranderd is, anderzijds is de beweging ook gezond. Dagelijks wordt er ook een echte wedstrijd georganiseerd per afdeling waarbij er dan op het einde van de week gele, groene en bolletjespetten uitgedeeld worden aan de winnaars. Er is zelfs bevoorrading voorzien.”