Bewoners Noordabeelstraat halen de banden aan op derde buurtbarbecue Sam Vanacker

02 juli 2019

14u42 0 Hooglede Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ verzamelden vijftig buurtbewoners van de Noordabeelstraat afgelopen weekend voor een grote buurtbarbecue in de straat. Het is al het derde jaar op rij dat het buurtfeest georganiseerd wordt.

“Jaarlijks organiseren we voor iedereen die tussen de twee kapellekes woont (aan het begin en einde van de Noordabeelstraat staat een kapelletje, nvdr.) een buurtfeest”, legt buurtbewoonster Els Lagrou uit. “Het gaat in de eerste plaats om een grote barbecue aan de loods van Rik Allaert, telkens aangevuld met een extra activiteit. Vorig jaar was dat een fotoquiz, het jaar voordien een pompoenwedstrijd. Dit keer organiseerden we na het eten een muziekquiz. Opnieuw werd het een bijzonder gezellige avond met de buren.”