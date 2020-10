Bestuurder knalt tegen verkeersgeleider tijdens inhaalmanoeuvre Alexander Haezebrouck

09 oktober 2020

Langs de Bruggesteenweg in Hooglede is donderdagavond omstreeks 21.15 uur een ongeval gebeurd. De 29-jarige bestuurder van een witte BMW wilde een auto inhalen, maar knalde hierbij tegen een verkeersgeleider. De brandweer snelde ter plaatse omdat er werd gemeld dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig. Eens ter plaatse bleek de bestuurder al ongedeerd uit zijn witte BMW te zijn gestapt. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang niet passeren in de Bruggesteenweg.