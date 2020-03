Berenjacht bereikt zelfs toonbank van slager Sam Vanacker

28 maart 2020

15u43 0 Hooglede Zowat overal in Vlaanderen zijn knuffelberen te spotten achter de ramen van huizen, maar bij slagerij Pieter & Annelies in de Stationsstraat in Gits gaan ze nog een stapje verder. Daar kun je zelfs in de toonbank op berenjacht gaan.

De ‘beertjesburgers’ zijn een idee van zaakvoerder Alexander Declerck. “Ik had al langer een stamper in een beertjesvorm liggen en de berenjacht leek me de ideale gelegenheid om die vorm nog eens boven te halen.” Met resultaat, want volgens Alexander verkopen de burgers goed. “Ik krijg heel positieve reacties. Ze vallen duidelijk in de smaak bij gezinnen met kinderen. Bij wijze van proef had ik een paar kilo verwerkt tot burgers en ze zijn ondertussen al allemaal uitverkocht. Volgende week maak ik nieuwe.”