Belgisch-Ghanees koppel start crowdfunding voor bouw hostel in Afrika: “Toeristen en lokale bevolking dichter bij elkaar brengen” Sam Vanacker

26 juli 2019

12u33 0 Hooglede Sara Debackere (29) uit Gits en haar Ghanese vriend Daniel Basig Vug (25) zijn bezig met de bouw van een hostel in het noorden van het Afrikaanse land Ghana. In de omgeving van het hostel ligt een populair nationaal park, maar ook een arm dorp. “Veel toeristen komen hier langs, maar zelden of nooit is er contact met de locals. Daar gaan we verandering in brengen.”

Sara is afkomstig van Gits en woont ondertussen in Brussel, waar ze voor de jeugddienst van de stad werkt. Maar haar hart verloor ze in Ghana. “Drie jaar geleden werd ik vrijwillig reisbegeleidster bij jongerenorganisatie KrisKras. Zo kwam ik voor de eerste keer in Ghana terecht. We verbleven met een groepje jongeren in een hotel in Larabanga, een dorp in de buurt van het nationaal park Mole. We raakten aan de praat met enkele personeelsleden van het hotel en die nodigden ons uit om iets te gaan drinken bij hen in het dorp. Zo leerde ik Daniël kennen.”

Glazen wand

“Door het hotel te verlaten zag ik ook hoe groot de kloof tussen de lokale bevolking en de toeristen er is. Toeristen passeren in bussen, worden afgezet aan het hotel, bezoeken het nationaal park en vervolgen hun weg. Er zitten elke dag zowat zestig toeristen in het hotel, maar de lokale bevolking heeft helemaal niks aan dat toerisme. In het dorp is er niets, dus toeristen komen er niet. Omgekeerd is er ook geen interactie, want locals die willen gebruik maken van het zwembad van het hotel betalen zich blauw. Alsof er een glazen wand staat tussen de toeristen en de locals.”

Hostel Belghana moet een ontmoetingsplaats worden voor zowel locals als toeristen welkom zijn. Een plaats waar iedereen kan komen genieten van het zwembad en van lokale producten, maar ook een plek voor workshops, opleidingen en evenementen” Sara Debackere

In de zomer van 2017 keerde Sara terug naar Larabanga. Ze stapte op het vliegtuig met een plan. “We beslisten om een kleine bar te bouwen tussen het nationaal park en het dorp. We zijn van nul gestart, maar Daniel heeft wat ervaring in de bouw en de werken aan de Belghana vorderden goed. Het was trouwens tijdens die werken dat we een koppel werden. Gaandeweg werden we ambitieuzer en op een bepaald moment beslisten we om de bar uit te breiden tot een hostel. De Belghana moest een ontmoetingsplaats worden waar zowel locals als toeristen welkom zijn. Een plaats waar iedereen kan komen genieten van het zwembad of van een markt met lokale producten. Verder moet het ook een plek zijn voor evenementen, opleidingen en workshops. Ondertussen zijn we al anderhalf jaar bezig met de uitwerking. In 2018 heb ik er zelfs een half jaar gewoond.”

Lokale speelpleinwerking in september

“Nu is Daniel bezig met de bouw van een aparte slaapzaal voor twaalf personen. En in een volgende fase gaan we chaletjes voor de toeristen bouwen. Als alles af is, zullen we een veertigtal gasten kunnen ontvangen in de Belghana. De slaapzaal moet af zijn tegen september, want dan komen de eerste gasten langs.” Die eerste gasten zijn opmerkelijk genoeg Belgische collega’s van Sara. “Het gaat om twaalf animatoren van de speelpleinwerking in Brussel. We gaan hier samen twee weken lang een soort speelpleinwerking voorzien voor de locals. Per slot van rekening heeft de Belghana ook een belangrijke sociale dimensie.”

Tot op heden werd de bouw van de Belghana met eigen middelen gefinancierd, maar aangezien het project blijft groeien, hebben Sara en Daniel een crowdfundingsactie op poten gezet. “Vrienden en familie die hoorden waarmee we bezig waren vroegen steeds vaker of ze geen steentje konden bijdragen, dus hebben we een crowdfundingpagina opgericht. Het geld dat we op die manier ophalen gaan we gebruiken voor de bouw van de chalets en de afwerking van het hoofdgebouw.”

Sara maakte onderstaand filmpje ter promotie van het project. Wie een steentje wil bijdragen, kan terecht op https://nl.ulule.com/belghana-hostel.