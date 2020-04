Belfius-bankkantoor Hooglede verdwijnt op 8 juni Sam Vanacker

27 april 2020

16u04 1 Hooglede Het bankkantoor van Belfius op de markt van Hooglede verdwijnt. Het kantoor wordt vanaf 8 juni geïntegreerd in het kantoor van Belfius in de Noordlaan in Roeselare.

Alle klanten van het kantoor in Hooglede werden al persoonlijk verwittigd. “Wij stellen alles in het werk om voor alle klanten praktische oplossingen te vinden”, zegt Ulrike Pommée van Belfius. “Er wijzigt door deze overdracht niets aan de bestaande rekeningnummers of bankkaarten van de klanten. Bovendien zullen de klanten in het kantoor Roeselare-Noord ook hun vertrouwde contactpersonen terug vinden. Het kantoor van Roeselare-Noord ligt op amper 3,7 kilometer van de markt van Hooglede. Het kantoor is makkelijk toegankelijk en heeft uitgebreide openings- en adviesuren, ook op zaterdagvoormiddag. De praktijk leert ons dat het samenvoegen van kantoren vaak gepaard met allerlei voordelen voor zowel de klanten als de medewerkers.”