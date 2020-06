Basisschool De Zonnebloem lanceert gezinszoektocht Sam Vanacker

11 juni 2020

15u38 0 Hooglede Tussen 15 juni en 15 september kun je in Hooglede met het hele gezin op fotozoektocht dankzij basisschool De Zonnebloem, met de steun van de dienst Vrije Tijd van de gemeente.

“Onze ‘goedgezin(d)szoektocht is drie kilometer en kan makkelijk te voet of met loopfietsjes of buggy’s afgelegd worden”, zegt Mieke Remmerie van De Zonnebloem. “We volgen vooral rustige, verharde wegen met hier en daar een klein stukje landweg. Een buurtspeelpleintje kan onderweg voor een kleine rustpauze zorgen. Kinderen en volwassenen zoeken samen foto’s, terwijl de kinderen ook de geschilderde kevertjes op de grond kunnen tellen.”

De zoektochtboekjes zijn vanaf maandag te koop in de bibliotheek bij infopunt Trimard voor vijf euro. In het boekje staan de te zoeken foto’s, de wandelroute en het antwoordformulier. Wie een ingevuld formulier indient, maakt kans op een prijs tijdens een uitreiking op 18 oktober in de zaal van De Zonnebloem.