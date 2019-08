Barbecue met de burgemeester SVR

16 augustus 2019

15u54 0 Hooglede Naar ondertussen jaarlijkse traditie nodigen burgemeester Rita Demaré en de CD&V van Hooglede-Gits de inwoners van de gemeente uit om samen de zomervakantie af te sluiten met een barbecue in de tuin van de burgemeester.

De zesde editie van de ‘Barbecue van de Burgemeester’ vindt plaats op zaterdag 24 augustus in de Koningstraat 15 in Hooglede vanaf 18 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via de CD&V-bestuursleden. Volwassenen betalen vijftien euro, kinderen tot 12 jaar negen euro. Daarvoor krijg je een aperitief, barbecuebuffet à volonté en een dessert. Voor de vegetariërs is er een alternatief op aanvraag. Inschrijven kan ook op www.bbqburgemeester.be of 0486/95.41.37.