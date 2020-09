Automobilist verleent geen voorrang en veroorzaakt ongeval: bromfietser (31) in levensgevaar VHS

14 september 2020

14u02 1 Hooglede Op een landelijk kruispunt op de Blauwpanne, dat is op de grens van Gits en Sint-Henricus, gebeurde maandagmorgen een zwaar ongeval. Een 31-jarige bromfietser uit Hooglede botste daar tegen een auto. Het slachtoffer liep zware verwondingen op, de automobilist bleef ongedeerd.

Het ongeval deed zich voor rond 8 uur op het kruispunt van aan de ene kant de Noordabeelstraat en de Torhoutstraat (grondgebied Gits) en anderzijds de Sint-Henricusstraat met de Hazelstraat. Een Audi A3 wilde vanuit de Noordabeelstraat het kruispunt dwarsen. De automobilist deed dat zonder te stoppen, wat nochtans verplicht is op die plek. Net op dat moment kwam uit de Sint-Henricusstraat een jonge bromfietser gereden. Een botsing was onvermijdelijk. De bromfietser belandde met een smak in de voorruit van de personenwagen, het slachtoffer kwam uiteindelijk op straat terecht.

Brokstukken weggehaald

“De bromfietser leek eerst helemaal weg van de wereld”, zeggen twee werklui die aan de slag waren in een nieuwbouwwoning. Het duo liep snel dichterbij om te helpen maar uiteindelijk konden ze niet veel doen. “Kort na het ongeval kwam hij weer min of meer tot volle bewustzijn. We hebben nog vlug wat brokstukken, waaronder het voorwiel van de bromfiets, weggehaald van de straat, zodat de ziekenwegen zonder problemen helemaal ter plaatse kon komen.”

Niet de eerste keer

Het slachtoffer kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar intussen is zijn toestand stabiel. De bestuurder van de Audi A3, een jongeman, bleef ongedeerd maar was zwaar onder de indruk. Het kruispunt bleef lange tijd afgesloten voor alle verkeer. Volgens buurtbewoners gebeurden op die plek in het verleden al wel vaker ongevallen. Het zicht is er beperkt voor het verkeer dat, zoals de Audi A3 maandag, vanuit de Noordabeelstraat komt. Aan de overzijde van het kruispunt hangt wel een verkeersspiegel.