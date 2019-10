Automobilist (21) die 106 per uur in bebouwde kom reed, krijgt 15 dagen rijverbod LSI

10 oktober 2019

14u46

Bron: LSI 0 Hooglede Een 21-jarige automobilist uit Staden is zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt en moet zijn theoretisch rij-examen opnieuw afleggen.

Dat besliste de politierechter in Kortrijk nadat Wim T. op 19 maart om 7.40 uur met de Opel Tigra van zijn vader tegen 106 kilometer per uur door de bebouwde kom van Sint-Jozef De Giete, een gehucht in Hooglede, reed. In de Delaeystraat werd hij geflitst.

De politierechter legde de jongeman ook nog een boete van vierhonderd euro op. “Ik besef dat ik in de fout ben gegaan”, klonk het berouwvol bij de student verpleegkunde. “Ik weet maar al te goed welke verwondingen je kan oplopen in het verkeer.”