Ann haakt buidels voor Australische weeskangoeroes: “Alle hulp is welkom” Sam Vanacker

10 januari 2020

13u16 0 Hooglede De hevige bosbranden in Australië laten ook onze regio niet onberoerd. Na de oproep van Team Belgium for Australia besloot Ann Hughe (49) uit Hooglede om buidels te maken voor weeskangoeroes, koala’s en andere dieren. “Blij dat ik met mijn hobby kan helpen.”

Met duizenden zijn ze ondertussen, de leden van Team Belgium for Australia die aan het haken, breien of naaien sloegen om de jonge dieren in de door bosbranden geteisterde gebieden in Australië warm te houden. Ook Ann sprong op de kar. “Acht jaar geleden ben ik weer beginnen haken als hobby”, vertelt ze. “Haken is weer hip geworden en op internet vind je veel leuke patronen. Ik maak decoratieve spulletjes voor mezelf, maar veel van mijn creaties schenk ik ook aan goede doelen, zoals Maiks Sterrenhuisje (een vzw die knuffels verdeeld aan kinderen met een levensbedreigende ziekte, nvdr). Ik hou van haken, ik ben vaak thuis en heb een hart voor dieren. Zo kweken we thuis papegaaien. Dus toen ik in de krant de oproep zag om de Australische dieren te helpen, voelde ik me meteen geroepen.”

Ann lanceert ook een oproep om zoveel mogelijk textiel, afgewerkte dekens of buidelzakjes binnen te brengen in haar woning in de Meiboomstraat 1. “Ik kreeg al veel respons. Gisteren heeft iemand me een lading dekens komen brengen en vandaag verwacht ik nog iemand met breiwol. Alle hulp is welkom, want de tol van de branden op de dieren is hoog.” Zelf haakte ze ondertussen ook al enkele buidelzakjes. Die kunnen door de Australische dierenopvangcentra gebruikt worden om weeskangoeroes en koala’s, maar ook andere buideldieren, vleermuizen, vogels en zelfs stekelvarkens op te vangen.

Wie materiaal wil binnenbrengen kan contact opnemen met Ann op 0472/32.53.83 of kan terecht op de Facebookpagina van Ann. Het ingezamelde materiaal wordt op zaterdag 25 januari verscheept naar Australië. Brei-, naai- en haakinstructies voor de buidels staan op de facebookpagina van Team Belgium For Australia.