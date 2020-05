Alle hens aan dek bij fietsenfabrikanten Venturelli en Achielle: “Dit hebben we in 23 jaar nog nooit meegemaakt” Sam Vanacker

26 mei 2020

14u31 2 Hooglede De Vlaming gaat fietsen deze zomer. Zowel bij Venturelli in Hooglede als bij Fietsen Achielle in Egem is het alle hens aan dek om de enorme vraag naar fietsen te kunnen bijbenen. Het seizoen moet eigenlijk nog beginnen, maar Wendy Devuldere van Venturelli zit nu al bijna door zijn jaarvoorraad heen. “We werken van vier uur ‘s morgens tot middernacht. Ongezien.”

“In de 23 jaar dat ik in de branche zit heb ik dit nog nooit meegemaakt. Mijn schoonvader Julien, die dertig jaar ervaring meer heeft dan ik, evenmin. Dit volume hadden we echt niet zien aankomen. Normaal werken we met vijf in de productie, maar nu helpen onze verkopers ook mee klaarzetten. Tijd is een probleem. Maandag werkten we tot middernacht. Dinsdag ben ik om 4 uur terug begonnen”, zegt Wendy Devuldere van Fietsen Venturelli in Hooglede. We spreken minstens van een verdubbeling. Op jaarbasis maken we hier zowat 10.000 fietsen. Voor dit seizoen had ik ongeveer dertig procent meer onderdelen besteld dan vorig jaar, maar als het aan dit tempo doorgaat, dan zitten we tegen juli al door onze jaarvoorraad heen.”

Opvallend is dat klanten niet eens naar de prijs vragen. Ze vragen alleen wat er zo snel mogelijk leverbaar is. Hoe sneller ze de baan op kunnen, hoe liever. Wendy Devuldere

Volgens Wendy is Venturelli niet de enige dealer die al bijna door z’n voorraden heen zit. “Bijbestellen op korte termijn is moeilijk. Hetgeen ik nu verkoop heb ik vorig voorjaar al besteld. Onderdelen van pakweg Shimano moeten uit Japan komen en daar gaat al snel acht maanden over. Opvallend is dat klanten niet eens naar de prijs vragen. Ze vragen alleen wat er zo snel mogelijk leverbaar is. Hoe sneller ze de baan om kunnen, hoe liever. Nog frappanter is dat elektrische fietsen heel populair zijn. In plaats van naar vakantie gaat het budget duidelijk naar een fiets. Nooit eerder zal je tijdens de zomermaanden zoveel fietsen op pad gezien hebben. Daar ben ik van overtuigd.”

Vijftig procent extra in juni bij Achielle

Ook bij fietsen Achielle in Pittem merken ze een fel gestegen vraag. “We hebben twee heel drukke weken achter de rug qua bestellingen. Voor de leveringen in juni spreken we van minstens vijftig procent extra, al zitten we op vlak van voorraad nog safe. Enerzijds hebben we veel stock omdat we al rekenden op een groei dit jaar, anderzijds is het ook een voordeel dat we zelf onze kaders maken.”, zegt Peter Oosterlinck. “We werken nu met acht in de productie en het is alle hens aan dek. Ook jobstudenten helpen mee.”

“Al verwacht ik eerlijk gezegd dat de vraag terug zal stagneren”, gaat Peter verder. “Aan het begin van de coronacrisis was er overal paniek in de branche. Sommige grotere fabrieken stopten zelfs tijdelijk. De verkoop viel stil en iedereen zat plots met te veel voorraad. Wij hebben even op de tanden gebeten en hoopten op een heropflakkering. De voorbije twee weken is alles als een raket terug in gang geschoten en dat was wel even schrikken. Ik vermoed dat het de komende maanden terug wat rustiger wordt. Al weet je nooit. Niets valt nog te voorspellen in deze coronatijden.”