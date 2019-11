Al vier veroordelingen voor alcohol, maar jonge aannemer kan sociaal drinken niet laten VHS

21 november 2019

18u19 1 Hooglede Een deskundige moet nagaan of een 29-jarige aannemer uit Hooglede rijgeschikt is of niet. Vorig jaar werd de man opnieuw betrapt toen hij dronken achter het stuur zat, ondanks vier eerdere veroordelingen voor intoxicatie. “Maar mijn cliënt is niet verslaafd, hij durf alleen wel eens te drinken na een zware werkweek”, zegt zijn advocaat.

In het voorjaar van 2018 zette de politie T. aan de kant. De man legde een positieve ademtest af en had 1,80 promille alcohol in het bloed. Naast twee veroordelingen voor vluchtmisdrijf werd de Hoogledenaar al vier keer veroordeeld voor rijden onder invloed. De eerste veroordeling dateert van 2010, de andere van 2016, 2018 en de laatste van eerder dit jaar. “Toch is mijn cliënt niet verslaafd, maar wel een sociaal drinker”, zegt zijn advocaat.

Hoop op menselijk vonnis

Na een zware werkweek durft T. volgens zijn advocaat wel eens de bloemetjes buitenzetten. “Daarbij komt dat hij in de voorbije jaren met nogal wat problemen geconfronteerd werd, waardoor hij vlugger naar de fles greep. Hij is een harde werker die een bedrijf uit de grond heeft gestampt dat nu, na vijf jaar, al zes mensen in dienst heeft en vaak werkt met onderaannemers. Zelf komt hij bijna niet meer aan metselen toe, hij rijdt bijna constant van de ene naar de andere werf. Daarom durf ik pleiten voor een menselijk vonnis.”

Rijverbod

Volgens het openbaar ministerie is negen maanden het minimumrijverbod dat de man moet worden opgelegd. Zijn advocaat betwist dat en houdt het op zes. “Ik vraag u om geen alcoholslot op te leggen voor mijn cliënt en een aanvaardbaar rijverbod uit te spreken.” De rechter wilde echter niet onmiddellijk een vonnis uitspreken. “Het lijkt me beter dat een deskundige de rijgeschiktheid van uw cliënt onderzoekt”, zei hij. “Pas dan zal ik een besluit nemen.” De zaak wordt na Nieuwjaar verder behandeld.