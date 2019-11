Agenten in arm gebeten en in gezicht geslagen bij interventie LSI

27 november 2019

18u37

Bron: LSI 0 Hooglede Een 22-jarige Guineeër van Spaanse nationaliteit uit Hooglede riskeert 12 maanden effectieve celstraf en een boete van 800 euro voor geweld tegen vier politie-agenten.

De agenten snelden op 15 augustus naar Hooglede omdat er sprake was van familiaal geweld bij Antonio D.M. Toen 2 agenten wilden tussenkomen, beet hij één van de agenten in de arm. Een andere agent kreeg vuistslagen in het gezicht. Twee andere agenten die ter versterking opgeroepen werden, kregen ook met de agressie van de man uit Hooglede te maken. Zelf daagde Antonio D.M. niet op voor zijn proces. De agenten stelden zich burgerlijke partij en vroegen een schadevergoeding. Vonnis op 8 januari.