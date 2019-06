Afwerking jeugdlokalen pas voor na verlof, nieuwe polyvalente zaal nu al te reserveren Sam Vanacker

05 juni 2019

16u20 0 Hooglede De afwerking van de nieuwe jeugdlokalen op de site van Zoeber wordt vooruit geschoven tot na het verlof. Dat betekent dat de eerder vooropgestelde deadline van 30 juni niet gehaald zal worden en dat de speelpleinwerking in de vakantie nog vanuit de oude gebouwen zal moeten werken.

Deadline al twee keer verschoven

Oorspronkelijk had de nieuwe speel-en recreatiesite van Hooglede - goed voor een investering van ruim drie miljoen euro - al in april af moeten zijn, maar die deadline werd al met twee maanden opgeschoven. Bedoeling was om het gebouw af te hebben tegen het verlof zodat de speelpleinwerking van Zoeber er begin juli al meteen kon starten, maar ook dat lukt dus niet. “We hebben meermaals met de aannemer samen gezeten en we hebben de druk op de ketel gehouden, maar de binnenkant van het gebouw helemaal afgewerkt krijgen voor het verlof is niet haalbaar meer”, zegt jeugdschepen Frederik Sap (Allen 8830).

Sap benadrukt dat de buitenkant van de jeugdlokalen wel afgewerkt zal zijn tegen het einde van deze maand. “Binnen moeten dan na het verlof nog een aantal zaken afgewerkt worden, maar er moet bijvoorbeeld ook nog een akoestisch plafond geïnstalleerd worden in de zaal. In theorie zou je in de vakantie wel kunnen starten zonder zo’n plafond, maar in de praktijk is het toch beter om dan maar meteen na het verlof te starten in een volledig afgewerkt gebouw. De speelpleinwerking zal normaal kunnen verlopen, maar de werking zal dus nog moeten gebeuren vanuit de oude gebouwen.” Volgens de schepen zal de binnenkant van het gebouw dan tegen begin september helemaal af zijn. Behalve voor de speelpleinwerking zijn ook lokalen voorzien voor de chirojongens, de KLJ en de chiromeisjes.

Zaal ‘Malpertuus’ nu al te reserveren

Ze is nu weliswaar nog niet af, maar voortaan kan de nieuwe polyvalente zaal, die ’Malpertuus’ gedoopt werd, al gereserveerd worden voor het najaar. “Voor de naam hebben we inspiratie gevonden in het verhaal van Reynaert de Vos. Zijn burcht heette Malpertuus en aangezien hier in de buurt sinds kort ook al een Cantecleerstraat en een Tibeertstraat zijn (Cantecleer en Tibeert zijn respectievelijk de haan en de kater uit het dierenepos - red.) leek ons die naam wel toepasselijk.”

Zaal Malpertuus wordt vanaf oktober verhuurd aan zowel verenigingen als particulieren. De zaal is 350m² groot en beschikt over 150 stoelen, 40 klaptafels, 12 bartafels en keukenuitrusting. Het speeldomein rond de jeugdlokalen en de zaal zal in loop van 2020 in verschillende fases worden heraangelegd tot een avontuurlijk speeldomein. In die periode gaan ook de oude lokalen van speelpleinwerking Zoeber tegen de vlakte.

De zaal reserveren kan online via https://webshop.hooglede.be of 051/23.13.94.