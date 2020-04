Afgelaste meikermis krijgt ‘in je kot’-versie Sam Vanacker

27 april 2020

15u39 1 Hooglede De traditionele meikermis in Hooglede is dan wel afgelast, de organiserende werkgroep brengt de kermissfeer straks ‘tot in je kot’ met een alternatief programma.

Op donderdag 30 april wordt het startschot gegeven met een online ‘Bake Off’-wedstrijd. Wie thuis een mooie taart of cupcakes bakt in het kermisthema maakt kans op zeventig euro aan waardebonnen, te spenderen bij de lokale bakkers. Op vrijdag 1 mei trekt de werkgroep de kaart van de jeugd en wordt iedereen uitgenodigd om thuis te playbacken en daar een Tiktokfilmpje van te maken. Op zaterdag 2 mei wordt het applausmoment om 20 uur online in de verf gezet met een set van dj Pepijn Coolman. Op zondag 3 mei wordt iedereen uitgenodigd om de wandelschoenen aan te trekken en de landelijke wegen te gaan verkennen. Wie een leuke selfie van die wandeling instuurt, maakt kans op een pakket fiets-en wandelkaarten. Op dinsdag 5 mei tot slot, traditioneel de dag van de koers, roept de werkgroep op om thuis in de tuin een fietsparcours aan te leggen voor de kinderen.

Deelnemen kan door de dag zelf foto’s en filmpjes te delen op de Facebookpagina van de meikermis.