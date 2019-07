Aannemer 22 machines kwijt na inbraak in bestelwagen LSI/SVR

16 juli 2019

13u56

Bron: LSI/SVR 0

Aannemer Carlos Andries (60) uit Gits (Hooglede) is in de nacht van maandag op dinsdag slachtoffer geworden van een inbraak in zijn bestelwagen. Hij speelde in totaal 22 werkmachines, goed voor een waarde van zo’n 6.000 euro, kwijt.

Aannemer in renovatiewerken Carlos Andries uit de Onledestraat in Gits (Hooglede) genoot van zijn eerste vakantiedagen en vierde afgelopen weekend zijn 60ste verjaardag. Maar al snel volgde een domper op de feestvreugde. “Maandagnacht rond 5.20 uur hoorde mijn echtgenote de hond blaffen”, vertelt hij. “Ze stond op en ging even beneden kijken maar merkte niets op. Even later, rond 6u, stond ik zelf op. Toen ik door het raam keek, stelde ik vast dat mijn bestelwagen in het midden van de weg stond. De schuifdeur stond open. Alle machines, 22 in totaal, zijn weg: boor- en slijpmachines, breekhamer, tafelzaag, zelfs mijn werfradio en zaklampen. Wellicht voor zo’n 6.000 euro. Ik ben in verlof dus heb ze niet meteen nodig maar zal wellicht toch noodgedwongen over enkele dagen nieuw materiaal moeten aankopen.” De man hoopt dat onderzoek van de politie of buurtonderzoek ondertussen nog iets oplevert. Wellicht losten de daders de handrem van de bestelwagen omdat ze merkten dat de hond begon te blaffen.