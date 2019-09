80-jarigen van Gits blazen verzamelen SVR

18 september 2019

De 80-jarigen van Gits hebben afgelopen weekend een reünie gehouden in restaurant Molendries, waar ze van een receptie en een feestelijke maaltijd genoten. We zien (staand) Agnes Vandewalle, Agnes Lannoo, Marie-Louise Muylle, Daniel Verhaest, Daniel Bruneel, Joris Carpentier, André Bouckaert en Joris Muylle. Zittend zien we Jeannette Roose, Godelieve Delanoye, Rosa Raes en Rosa Deceuninck.