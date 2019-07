49ste Jumbo Run trekt naar Oostrozebeke Sam Vanacker

16 juli 2019

16u42 2 Hooglede Oostrozebeke is dit jaar de gastgemeente voor de 49ste editie van de Jumbo Run van het Dominiek Savio Instituut uit Gits. Op zaterdag 24 augustus worden 150 motards en evenveel passagiers verwelkomd op de markt.

De colonne met motoren en trikes start om 10 uur in Gits met 150 kinderen en jongeren met een beperking aan boord. Omstreeks 12.30 uur komen ze aan op de markt van Oostrozebeke. Er wordt samen geluncht in Oostrozebeke, waarna zowel de passagiers als het publiek op de markt kunnen genieten van kinderanimatie, volksspelen en een bar.

Rond 17 uur wordt weer richting Gits gereden, waar de dag feestelijk afgesloten wordt met optredens en vuurwerk. Het is de tweede keer in de geschiedenis van de Jumbo Run dat Oostrozebeke de gastgemeente is. Ook in 1998 trok de oudste en grootste zijspanrun van het land naar Oostrozebeke.

Grote Franse delegatie

“Opmerkelijk is dat er elk jaar wat minder zijspannen zijn en iets meer trikes”, zegt coördinator Patsy Verheylesonne. “Verder groeit de Franse delegatie rijders elk jaar verder aan en zijn de ‘zwaantjes’ van vroeger vervangen door mensen van de federale politie. Wat echter niet verandert, is de vriendschap. Die is nog altijd even puur en authentiek als bij de allereerste editie in 1971.”

De organisatie blikt nu al vooruit naar de 50ste editie in 2020 en laat weten dat thuisbasis Hooglede-Gits dan zal dienstdoen als gastgemeente. Bedoeling is om er dan een extra feestelijke editie van te maken. Zo overweegt de organisatie om dan ook de zijspanrijders op rust uit te nodigen, wat het totaal op bijna 800 motards zou brengen.