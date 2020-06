4.000 euro boete met uitstel voor verkoop van namaakschoenen ‘Nike Air Max’ via Facebook Bart Boterman

14u07 0 Hooglede Een man (36) uit Gits is veroordeeld tot 4.000 euro boete met uitstel en voorwaarden omdat hij 94 paar namaakschoenen van Nike Air Max te koop aanbood op Facebook. De FOD Economie betrapte hem en ging over tot een huiszoeking.

De man verklaarde in de rechtbank dat hij niet wist dat het om namaak ging. “Ik heb die schoenen via mijn nicht gekocht, aan veertig euro per paar. De schoenen waren afkomstig uit Nederland. Ik was mij er niet van bewust dat dit geen echte Nikes waren. Ik verkocht ze aan zestig euro per paar. Ik heb mijn lesje nu wel geleerd”, aldus de man op zijn proces. Op de verkoop van namaak staan zware straffen. Uiteindelijk kwam de man er dus vanaf met een geldboete met uitstel onder voorwaarden. Als hij echter nog eens namaak verkoopt of een ander misdrijf pleegt, kan de boete van 4.000 euro alsnog effectief worden.