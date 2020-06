143 km/u in plaats van 70 aan fietsoversteekplaats langs R32 in Hooglede: boete en 15 dagen rijverbod LSI

18 juni 2020

14u37

Bron: LSI 0 Hooglede Een 23-jarige automobilist uit Moorslede is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een boete van 600 euro en 15 dagen rijverbod.

Aan de fietsoversteekplaats van de R32 in Hooglede kon Q.M. op 14 januari 2020 met de wagen van zijn moeder geflitst worden aan 143 km/u. Op die plaats langs de Roeselaarse ring is de snelheid beperkt tot 70 km/u, precies door de aanwezigheid van de fietsoversteekplaats ter hoogte van de Honzebrouckstaat. Er gebeurden al meermaals ongevallen. Door de strengere snelheidsregels is het ook een favoriete flitslokatie voor de politie. “Ik zoek geen excuses”, aldus de jongeman. “Sindsdien heb ik mij rijstijl aangepast. Ik besefte toen niet dat ik zo snel reed.”