100 kilometer tegen kanker ter ere van Chiel: “Hoe minder mensen het lot van mijn broer moeten ondergaan, hoe liever” Sam Vanacker

20 januari 2020

14u22 0 Hooglede Chiron Potié en zijn kameraden Thibault Tanghe, Simon Biesbrouck en Brian Labaere lopen op 22 maart de 100 kilometer-run voor Kom Op Tegen Kanker. Dat doen ze ter ere van Chiel Potié, de jongere broer van Chiron die vorig jaar overleed aan leukemie.

Chiel was amper 25 jaar toen hij begin 2019 de strijd verloor tegen kanker. De Roeselaarse bakkersgast voetbalde bij KSV Rumbeke en was de jongere broer van Hoogleeds gemeenteraadslid Chiron Potié (30). In de zomer van 2015 werd leukemie bij hem vastgesteld. “Het begon met een oorontsteking die maar niet weg ging”, vertelt Chiron. “Na een uitgebreid bloedonderzoek bleek dat hij leukemie had. Een stevige klap, maar Chiel bleef positief. Dat was een van zijn sterkste eigenschappen. Een jaar lang kreeg Chiel intensief chemo en in april 2016 leek de ziekte bezworen. Maar in oktober 2018 kwam de kanker terug. In december liep hij een longontsteking op en toen ging hij plots erg snel achteruit. Hij is keihard blijven vechten, maar op 10 januari is hij overleden.”

“Eigenlijk wou ik vorig jaar al meedoen aan de 100 kilometer tegen kanker, maar om praktische redenen viel dat moeilijk te regelen, dus beslisten we om ons op 2020 te focussen. Het concept blijft hetzelfde zoals bij de vorige twee edities. Teams van vier personen lopen samen 100 kilometer, opgesplitst in 40, 30, 20 en 10km. Om te mogen deelnemen moeten de teams minstens 2.500 euro startgeld inzamelen. Inmiddels staat de teller al op ruim achthonderd teams, goed voor minstens twee miljoen euro. Dat geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek en dat motiveert enorm. Hoe minder mensen het lot van mijn broer moeten ondergaan, hoe liever.”

Quiz

Op 22 maart lopen de vier de honderd kilometer in Knokke. Om de tien kilometer komt er een loper bij, waardoor het voltallige team normaal gezien samen over de eindmeet komt. Thibault Tanghe neemt de tien kilometer voor zijn rekening, Chiron loopt er twintig, Simon Biesbrouck kiest voor de dertig en Brian Labaere moet veertig kilometer zien af te leggen. “We lopen alle vier regelmatig”, zegt Chiron. “Zelf loop ik af en toe tien kilometer en voor de twintig zal ik wel wat extra moeten trainen, maar dat komt wel goed.” Naast de sponsoring van hoofdsponsor Sportoase organiseren de vrienden op 1 februari een quiz in den Akker om wat extra centen in te zamelen.

Voetbalbenefiet in 2021

Die quiz is ondertussen al bijna helemaal volzet. “Er zijn nog een paar plekjes over, maar nu al ligt vast dat we volgend jaar voor een grotere zaal zullen moeten kiezen”, knipoogt Chiron, die ook volgend jaar wil meedoen aan de 100 kilometer tegen kanker. “Bovendien hebben we nog andere plannen voor 2021. Zo hopen we dan samen met de voetbalvrienden van Chiel een benefiet op poten te kunnen zetten waarbij zijn ploeg tegen een soort vedettenploeg voetbalt. De vriendin van Chiel voetbalt bij de damesploeg van Rumbeke, dus we zouden zelfs voor twee gemengde teams kunnen gaan.”

Er zijn nog slechts een paar plaatsjes over voor de quiz, dus is snel inschrijven de boodschap. Teams die mee willen doen kunnen terecht op sportoaserunningteam@hotmail.com. Inschrijven kost 25 euro voor een ploeg van vijf.