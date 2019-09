‘t Appeltje heropent niet meer SVR

17 september 2019

16u52 4 Hooglede Fruit-en groentenwinkel ‘t Appeltje zal niet meer heropenen. Eerder was ‘t Appeltje gevestigd aan de voet van de Gitsberg maar d oor de werken in de Gitsbergstraat verhuisde de zaak in september 2018 naar de leegstaande winkel van Demunster op de markt. De uitbater gooit de handdoek in de ring.

De werken aan de Gitsbergstraat zijn ondertussen voorbij, maar Johan Steelandt (60), die de zaak na de dood van zijn echtgenote overnam, heropent niet meer op de originele locatie. “‘t Appeltje was voor mij eigenlijk meer een hobby dan wat anders”, zegt hij. “Het is mooi geweest, maar door de werken en door de toegenomen concurrentie werd het verhaal voor mij stilaan onhoudbaar. Anderzijds heeft mijn zoon, die zelfstandig laswerker is, me aangeboden om bij hem een handje te helpen. Daar ben ik op ingegaan.”