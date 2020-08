‘t Amateurke schrapt toneelvoorstellingen in 2021 Sam Vanacker

11 augustus 2020

18u21 0 Hooglede Toneelgezelschap ‘t Amateurke uit Gits schrapt de voorstellingen van hun volgende toneelstuk. Normaal brengt ‘t Amateurke elk jaar in februari een stuk op de planken, maar in het voorjaar van 2021 zal niet gespeeld worden.

Het gezelschap had al een stuk en een regisseur vastgelegd, terwijl de repetities zouden starten in oktober. Het bestuur besliste om de voorstellingen te schrappen. “Het was geen eenvoudige beslissing, maar we nemen het zekere voor het onzekere”, zegt voorzitter José Ghesquiere. “Niemand weet wat de toekomst brengt en hoe het verder zal evolueren, maar het parcours richting een volwaardige productie in februari lijkt ons op z’n zachtst gezegd hobbelig. Als de maatregelen tot het einde van het jaar aangehouden worden dan wordt repeteren heel moeilijk. Ook wat het publiek betreft is er nog te veel onduidelijk. Normaal kunnen we op tachtig à negentig man rekenen per voorstelling. Als de regels toegepast moeten worden, dan spelen we voor een zaal met amper twintig man. Dan is het sop de kolen niet waard. Liever richten we ons dan op de voorstellingen van 2022.”