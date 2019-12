‘Pitje Winter’ als opvolger van ter ziele gegane kerstboomverbranding Sam Vanacker

24 december 2019

15u30 1 Hooglede Kerstbomen verbranden in Gits mag dan wel niet meer, de scouts en de oud-scouts van Gits pakken op zaterdag 18 januari uit met een waardig alternatief onder de noemer ‘Pitje Winter’.

In januari 2019 brandden de kerstbomen voor de derde en laatste keer aan ‘t Cringhene. Toen al beloofde de oud-scouts dat het evenement toch zou blijven bestaan, zij het onder een licht gewijzigde vorm en zonder kerstbomen. Zo werd ‘Pitje Winter’ geboren. Het concept blijft nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Dan werd de lay-out ook al licht aangepast en de vuurput met de bomen had al langer geen centrale plaats meer.

“Opnieuw gaan we voor gezelligheid en sfeer zorgen”, zegt Jozefien Ramboer van de scouts. “Maar in de plaats van met kerstbomen zal het met vuurkorven zijn. We zorgen voor een sfeervolle avond met muziek, braadworsten, kinderanimatie en uiteraard koude en warme drankjes. Iedereen is welkom vanaf 18 uur.”