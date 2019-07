‘Orde van de Geite’ bestaat 40 jaar en zorgt voor de 39ste keer voor feest op de Geite Sam Vanacker

10 juli 2019

14u12 0 Hooglede De Geitenorde bestaat veertig jaar en organiseert komende zaterdag in Sint-Jozef De Geite al voor de 39ste keer de jaarlijkse Geitefeesten. Op het programma staat een barbecue en een optreden van de Nederlandse ambianceband Three Third XL.

“Al sinds de allereerste Geitefeesten in 1980 is de barbecue een vaste waarde. Tot 2005 ging die barbecue gepaard met een grote avondmarkt. Ooit organiseerden we zelfs een geitenrace, maar van dat concept zijn we uiteindelijk afgestapt. In de plaats lieten we toen Vlaamse zangers optreden in een grote tent. Alle grote namen zijn hier gepasseerd. Onder meer Willy Sommers, Dana Winner, Wendy Van Wanten en Luc Steeno stonden hier ooit. Maar gaandeweg gingen de prijzen van die mannen omhoog, waardoor we de laatste jaren telkens voor coverbands gaan. De ambiance is er niet minder om en bovendien beschikken we met zaal Geitenhove over een fantastische zaal.” Aan het woord is voorzitter Marc Hillewaere. Hij is de enige van de ‘apostels van de Geitenorde’ die er veertig jaar geleden ook al bij was.

Nieuw bloed gezocht

Op dit moment zijn de apostels nog maar met tien. “Het laagste aantal in onze geschiedenis”, zegt Marc. “Nieuwe mensen vinden die hun schouders onder een evenement willen zitten is lang niet zo evident meer. De tijden zijn op dat vlak veranderd. Al hebben wij nog het geluk dat veel van onze bestuurleden engagement van vader op zoon hebben doorgegeven. Ook het feit dat we enkele trouwe sponsors hebben is een opsteker. En elk jaar kunnen we toch op een mooie opkomst van drie à vierhonderd man rekenen. Voor de barbecue zijn toch alweer tweehonderd kaarten de deur uit.”

Volwassenen betalen voor de barbecue 15 euro, kinderen 8 euro. De barbecue start om 19.30 uur. Om 22 uur betreden de Nederlandse zusjes van Three Third XL het podium. Wie alleen naar het optreden komt, betaalt 10 euro. Kaarten zijn alleen in voorverkoop te verkrijgen via 051 70 29 06 of marc.hillewaere@crelan.be.