Hondenlosloopweide komt dan toch op de Ledegemse Meersen: “Het siert de deputatie dat ze zijn teruggekomen op hun beslissing”

Hoogstraten Lux Treasures tovert winkel om in kerstpara­dijs én opent exclusieve Disneywin­kel ‘Boutique Magique’: “Knuffels, speelgoed­kas­te­len en kleedjes. Voor elke Disney­freak zal er wel iets te vinden zijn”

Voor (meer dan) een vleugje kerstmagie én tegelijkertijd ook wat sprookjesmagie moet je voortaan op de Vrijheid in Hoogstraten zijn. Jens Gevers en Tim Hellings hebben hun winkel Lux Treasures én een deel van hun woning omgetoverd tot een paradijs vol met kerstdecoratie. Maar het is dubbel feest, want in een aanpalend pand openen ze ‘Boutique Magique’, een winkel met exclusieve Disneyspullen. “Die winkel is altijd al een droom geweest, want als kleine jongen al ben ik verknocht geraakt aan Disney.” Beide openen dit weekend.

14 oktober