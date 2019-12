Zoektocht naar paraglider wordt niet hervat: “Geen melding van vermiste persoon” Kim Aerts

19 december 2019

13u06

De zoekactie naar de mogelijks neergestorte paraglider in de buurt van Nieuwrode en omstreken wordt donderdag niet heropgestart. De politie gaat ervan uit dat de bewuste persoon in veiligheid is na zijn vliegkunsten van woensdag. “We hebben geen melding gekregen van een vermiste persoon. We zijn sporen aan het bewandelen, maar we denken dat iemand aan het oefenen is geweest en dat die uiteindelijk veilig geland is”, bevestigt korpschef Walter Vranckx. Vier politiekorpsen en een helikopter zochten woensdag naar de zogezegd vermiste paraglider boven Holsbeek. Een getuige meldde omstreeks 13.15 uur dat een paraglider in de problemen was gekomen en neergestort. Maar die versie lijkt nu steeds meer onwaarschijnlijk. Wie zich herkent in de situatie of de bewuste persoon zou kennen, mag altijd contact opnemen met de politie.