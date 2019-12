Zoektocht naar “neergestorte” paraglider levert niets op: politie bekijkt donderdag of zoektocht wordt hervat Kim Aerts

18 december 2019

19u55 2 Holsbeek Agenten van vier korpsen en een federale politiehelikopter hebben woensdagmiddag een zoekactie gehouden naar een vermiste paraglider boven Holsbeek. De massale zoektocht leverde niets op en werd in de vooravond gestaakt.

De melding van de getuige, die de paraglider naar eigen zeggen zag neerstorten boven het Hellegat in Nieuwrode, liep omstreeks 13.15 uur binnen. Er werd een grootscheepse actie op touw gezet in samenwerking met de omliggende politiezones BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo), BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) en Aarschot. In totaal namen zo’n vijftien agenten deel. De politiehelikopter cirkelde uren boven het gebied, maar kon uiteindelijk niemand aantreffen. Er werd ook gezocht naast de snelweg E314 ter hoogte van Rotselaar.

Bosrijk gebied

Korpschef Walter Vranckx sluit niet uit dat de paraglider aan het oefenen was, zonder dat er sprake was van een gevaarlijke situatie. “Als iemand die de sport beoefent zich herkent in deze situatie mag die persoon zich altijd melden. Ook mensen die menen familie te zijn of deze persoon zouden kennen, mogen uiteraard iets laten weten. De getuige maakte melding dat de parapente zou neergestort zijn, maar evengoed ging het hier om manoeuvres. We hebben alle registers opengetrokken in onze zoektocht, maar zonder resultaat. Het is een uitgestrekt en bosrijk gebied waarbij het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Toen de duisternis viel, hebben we besloten de zoekactie te staken.”

Hans Eyssen (CD&V), burgemeester van Holsbeek, bevestigt. “Er is inderdaad een melding gekomen dat een paraglider zou gevallen zijn, maar uit de intensieve zoekacties is geen enkel spoor naar boven gekomen. De politie gaat er dus van uit dat de betrokkene ofwel niet is gevallen en dit misschien alleen zo leek, ofwel al in veiligheid is.” De politie beslist donderdag of de zoektocht wordt hervat.