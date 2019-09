Zevenjarige Ella neemt deel aan Belgium’s Got Talent: “Ik wil winnen en bekend worden” ADPW

12 september 2019

15u25 42 Holsbeek De zevenjarige Ella Kasumovic uit Holsbeek is klaar voor Belgium’s Got Talent. Rest de vraag of de Vlaamse kijkers klaar zijn voor de performance van de jonge hiphopdanseres. En Ella gaat voor het hoogst haalbare. “Ik wil winnen en daardoor populair en bekend worden”, klinkt het zelfverzekerd.

Vrijdag is het weer zover: de eerste uitzending van Belgium’s Got Talent op VTM. Eén van de deelnemers is de zevenjarige hiphopdanseres Ella, of ‘ippop’ zoals ze het steevast zelf noemt. En daar kijkt Ella ongelooflijk hard naar uit. “Dansen is mijn droom. Ik kan er niet mee stoppen en wil ook graag op tv komen”, zegt ze. Mama Sandra Bukvic (32) bevestigt. “Het is simpel: Ella danst de hele dag door. Ze staat op en is al aan het dansen voor het ontbijt. ‘s Avonds voor het slapengaan kan ze niet stoppen met dansen en tussendoor dansen we samen op videospelletjes op de Nintendo”, vertelt Sandra. Wie die wedstrijdjes dan wint? “Ik win bijna altijd”, roept Ella fier.

Winnen, dat is ook nu het ultieme doel van de op één na jongste deelnemer van het pak. “Ik wil heel graag winnen, want ik wil populair en bekend worden”, klinkt het. Bekend in haar school in Linden is ze alvast wel. “De klasgenootjes van het derde leerjaar kijken vrijdagavond allemaal mee. Iedereen gelooft in haar, en haar mama nog het meest”, lacht Sandra. “Ik heb er alle vertrouwen in. Ella heeft heel veel discipline en weet wat werken is. Ze danst bij Pump’n Dance in Wilsele met meisjes die vijftien jaar oud zijn en heeft al heel wat bekers gewonnen. Ze heeft erg veel talent. Maar wat er ook gebeurt: ik ben fier op mijn dochter. Ze is nog maar zeven jaar, maar ze heeft nu al haar roeping gevonden. Ze weet wat ze wil: dansen”, meent Sandra, die vroeger ook competitief danste. “Maar Ella is beter, hoor”, lacht Sandra.

Dat het Ella en haar familie menens is, wordt duidelijk op sociale media. Zo heeft Ella een eigen Facebookpagina onder ‘Ellabgt’ en op Instagram onder ‘Ellakbgt’. Geïnteresseerden kunnen daar altijd een kijkje nemen. Er staan heel wat dansvideo’s van Ella op. Of kijk je liever vrijdag naar VTM? Belgium’s Got Talent begint om 20.40 uur.