Yevgueni en Novastar op kampvuurconcerten Kasteel van Horst

24 februari 2020

11u30 6 Holsbeek Holsbeek pakt in mei opnieuw uit met kampvuurconcerten aan het Kasteel van Horst. Voor het derde jaar op rij zullen er verschillende artiesten optreden in een ongedwongen sfeer en een aparte setting voor een select publiek.

Van mei tot juni staat het Kasteel van Horst weer in het teken van de kampvuurconcerten. In september 2018 vond de laatste editie van HORST Arts & Music Festival plaats. Sindsdien gaat het er iets rustiger aan toe met dit jaar de derde editie van de kampvuurconcerten. In een hartelijke sfeer, omringd door de natuur, de aanwezigheid van het Kasteel van Horst, worden vier weekends lang artiesten samengebracht in een aparte setting. Iedereen zoekt zich een plekje waar hij of zij zich het best voelt: op een poef, een houten bankje, aan een tafel of in het gras, iedereen op voelafstand van de artiest. Het Agentschap Natuur en Bos ondersteunt de organisatie. Opwarmen kan aan een gezellige buitenbar met vuurkorven, er zijn frisse dorstlessers en verkwikkende drankjes te verkrijgen, samen met een zomerse streetfood.

Zaterdag 23 mei geeft John Watts de aftrap. De weekends erna volgen Yevgueni en Novastar. Filip Jordens sluit vrijdag 12 juni de reeks kampvuurconcerten af.