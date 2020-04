Woonzorgcentrum Holsbeek organiseert elke vrijdag ‘free podium’ JSL

17 april 2020

16u19 46 Holsbeek Senioren beleven eenzame tijden in woonzorgcentra. Toch weet woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek daar wel raad mee. Elke vrijdag treden er enkele artiesten op voor de bewoners en het personeel van het woonzorgcentrum op een free podium. Vanaf 24 april zijn er nog enkele plaatsen vrij voor wie de bewoners wil opvrolijken met zijn muzikaal talent.

In woonzorgcentrum Sint-Margaretha is nog geen enkele Covid-19 besmetting vastgesteld en dat is niet het enige goede nieuws. Elke vrijdag worden de bewoners getrakteerd op optredens van enkele artiesten. Vandaag was het de beurt aan Marthe (10) en Luc (56). Alle optredens vinden natuurlijk plaats op veilige afstand. “De verplaatsing naar ons woonzorgcentrum is toegelaten aangezien de politie dit beschouwt als een essentiële verplaatsing. Natuurlijk wordt op het moment zelf wel de social distance gewaarborgd en is er geen extern bezoek toegelaten”, klinkt het. Wie interesse heeft om zelf op het podium te staan aan het woonzorgcentrum, kan een mailtje naar ergo.stm@zusters-berlaar.be.



