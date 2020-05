Wie schoot wedstrijdhond Mak neer tijdens boswandeling? Mysterie blijft nu jager in beroep is vrijgesproken Kim Aerts

23 mei 2020

06u00 0 Holsbeek Een 63-jarige jager uit Bierbeek is in beroep vrijgesproken voor het neerschieten van wedstrijdhond Mak tijdens een boswandeling in het Meerdaalwoud vijf jaar geleden. Het telefonie-onderzoek pleit volgens de rechter in het voordeel van de jager.

De zestiger werd twee jaar geleden in de Leuvense rechtbank van eerste aanleg veroordeeld tot zes maanden cel en een schadevergoeding van 40.000 euro voor het neerschieten van de drie jaar oude rhodesian ridgeback. Die straf riskeerde hij opnieuw voor het Brusselse hof van beroep. Omdat er twijfel rees, sprak de rechter de jager nu vrij.

Voor de feiten zelf spoelen we terug naar maandag 23 maart 2015. Medebaasje Sam Pannemans was met Mak, een prijsbeest van Villagedogs uit Holsbeek, omstreeks 19.15 uur op wandel in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee toen de reu werd doorzeefd met drie kogels. Een vierde ketste af op zijn wang. “Dit was doden om te doden”, stelde de aanklager in Brussel. Zij verwees naar het objectief autopsierapport, het ballistisch onderzoek en de analyse van het telefoonverkeer. Dat telefoonverkeer dat in eerste aanleg de zestiger de das omdeed en bestempeld werd als “zenuwachtig”, speelde ditmaal in zijn voordeel. “Deze gegevens volstaan om aan te tonen dat beklaagde zich op het moment van de schoten met zijn wagen verplaatste. En hij dus niet de persoon is die tussen 19.15 en 19.35 uur, tussen de Milsedreef en de Limietendreef, de hond doodschoot”, argumenteerde de rechter in beroep. Op zijn minst twijfels, dus vrijspraak voor de jager.

Wie wel?

Maar wie schoot hond Mak dan wel neer? Die avond waren er een tiental jagers aanwezig in het bos. Die zaaiden achteraf vooral veel verwarring tijdens hun verklaringen en ze bemoeilijkten het telefonie-onderzoek door bijvoorbeeld hun gsm thuis te laten als ze werden opgeroepen door de politie. “Misschien om te voorkomen dat het onderzoek zou uitwijzen dat één van hen de dader is?”, suggereerde de rechter in beroep. Die liet ook in het midden of eventueel een tot nu toe onbekende stroper de dader zou geweest zijn.

Ze weten allemaal wie de trekker heeft overgehaald, maar die jagers komen ermee weg. Er zijn tijdens het onderzoek veel leugens verteld Marcel van Villagedogs

Hond Mak werd viermaal geraakt in zijn vlucht. Het repeteerwapen van de jager (waar per kogel moet herladen worden, nvdr.) zou dus weinig kans maken om vier keer op rij raak te mikken. De verdediging gaf aan dat het mogelijks iemand was met een semi-automatisch wapen. Zo’n exemplaar zou bij een van de aanwezige jagers teruggevonden zijn tijdens het onderzoek, maar die piste haalde de rechtbank niet.

Geen 220.000 euro

“Ze weten allemaal wie de trekker heeft overgehaald, maar ze komen ermee weg. Er zijn tijdens het onderzoek veel leugens verteld”, zegt Marcel van Villagedogs. Hij vroeg in de rechtbank 220.000 euro schadevergoeding voor het verlies van zijn prijsbeest. “In het schadebedrag werd onder andere de aankoop van een nieuwe hond en de misgelopen dekkingen verrekend”, luidt de verklaring. Maar door de vrijspraak blijft hij nu met lege handen achter. Mak won enkele weken voor zijn dood nog enkele prestigieuze prijzen op de Crufts 2015 in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd er bekroond als beste reu en als beste opposite sex. Het verhaal van zijn dood sloeg in als een bom in het wereldje en haalde zelfs de Britse pers.

“Mijn cliënt is altijd in de vrijspraak blijven geloven. Hij heeft zelf zijn onschuld aangetoond aan de hand van het ballistisch onderzoek. In deze zaak was het vooral om de poen te doen. Maar als je zoveel schadevergoeding wil komen vragen aan de rechter, lieg dan niet in uw verhaal. Als de hond was aangelijnd, dan was de leiband ook teruggevonden”, reageert Hans-Kristof Carême, advocaat van de jager.