Werken Leuvensebaan gestart JSL

08 juni 2020

10u41 0 Holsbeek Op dinsdag 2 juni startte het project ‘Heraanleg Leuvensebaan deel 3’ met de aanleg van gescheiden riolering in een stukje van het Langeveld, parallel aan de Leuvensebaan. De start van de werken langs de Leuvensebaan zelf is momenteel voorzien voor 4 augustus.

Aannemer Vanhoeyveld is nu aan het werk aan de aanleg van gescheiden riolering langs het Langeveld, van de Oude Daalputstraat tot de Daalputstraat en de aanleg van een tijdelijk tweede rijvak langs de Oude Daalputstraat, die zal dienen als lokale omleidingsweg tijdens de werken op de Leuvensebaan. Het Langeveld is daarvoor afgesloten tussen de Daalputstraat en de Oude Daalputstraat. Het verkeer wordt omgeleid langs de Leuvensebaan. De aannemer plant deze werken af te hebben tegen het bouwverlof (11 juli).

De start van de werken langs de Leuvensebaan zelf is momenteel voorzien voor 4 augustus. Dit zal in eerste instantie gaan over de aanleg van nieuwe nutsleidingen in de bermen: waterleiding, aardgas, elektriciteit en telecommunicatie. Het vrijmaken van de bermen zal waarschijnlijk al in juli gebeuren, tijdens het bouwverlof. De opbraak van de weg en aanleg van riolering in de Leuvensebaan kan pas van start gaan wanneer de nieuwe nutsleidingen allemaal liggen en de overkoppelingen van de woningen naar de nieuwe nutsleidingen voldoende ver gevorderd zijn. De gemeente schat momenteel in dat dat na de kerstperiode zal zijn.

Volgend jaar komt er dan een volledig nieuw wegdek en veilige voet- en fietspaden in dit derde en laatste deel van de Leuvensebaan.