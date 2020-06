Wegen en Verkeer begint met herstel ‘levensgevaarlijke asfaltwegen’, Tielt-Winge dient klacht in: “Het mocht weeral niets kosten, abominabel wat daar gebeurd is” Joris Smets

19 juni 2020

11u23 9 Holsbeek Het Agentschap Wegen en Verkeer begint vandaag met de herstellingswerken van de Rijksweg in Nieuwrode en Tielt-Winge. De baan werd in beide gemeenten eind april hersteld met asfaltstroken waar geen begrinding op uitgevoerd is, waardoor deze minder stroef zijn en extreem glad worden bij regenweer. In de nacht van zondag op maandag verongelukte Het Agentschap Wegen en Verkeer begint vandaag met de herstellingswerken van de Rijksweg in Nieuwrode en Tielt-Winge. De baan werd in beide gemeenten eind april hersteld met asfaltstroken waar geen begrinding op uitgevoerd is, waardoor deze minder stroef zijn en extreem glad worden bij regenweer. In de nacht van zondag op maandag verongelukte Christophe (26) en de dagen daarop gebeurde er nog twee ongevallen. Het gemeentebestuur van Tielt-Winge dient nu klacht in tegen het Agentschap Wegen en Verkeer. “Als je dat Agentschap de arm niet omwringt en vervolgens nog wat harder wringt, dan gebeurt er niets”, zegt burgemeester Rudy Beeken (Open Vld).

Deze namiddag begint het Agentschap Wegen en Verkeer met de herstellingswerken van de Rijksweg in Nieuwrode en Tielt-Winge. Deze week gebeurde er meerdere ongevallen op de nieuwe asfaltlaag waar geen begrinding is op uitgevoerd. Dit is fijne steenslag over het asfalt uitstrooien en inwalsen. Het wordt normaal gedaan bij herstellingen van gietasfalt om het wegdek stroever te maken en minder glad bij regenweer. “Er moesten zich helaas eerst meerdere incidenten voordoen alvorens er iets gebeurt”, zegt Rudi Beeken (Open Vld), burgemeester van Tielt-Winge. “We hebben klacht neergelegd tegen het Agentschap Wegen en Verkeer, het kan echt niet wat daar is gebeurd.”

Het mocht weeral niks kosten, hoewel 85% van de mensen hun verkeersbelasting naar het Agentschap Wegen en Verkeer gaat en niet naar het gemeentebestuur Rudi Beeken, burgemeester Tielt-Winge

Klacht

De asfaltstroken op de Rijksweg in Tielt-Winge werden eind april op dezelfde manier hersteld als in Nieuwrode. “De manier waarop die baan hersteld is, is abominabel”, zegt Beeken. “Zonder communicatie of eender wat met het gemeentebestuur begint het Agentschap Wegen en Verkeer daar met herstellingswerken die nu helemaal niet conform de veiligheidsmaatregelen blijken te zijn. Het is elke keer hetzelfde liedje. Aan het Agentschap iets vriendelijk vragen werkt niet, dan sleept dat jaren aan. Als je hen de arm niet omwringt, en dan nog wat harder wringt, dan gebeurt er niets. Er moeten accidenten gebeuren alvorens er iets beweegt. Het mocht weeral niks kosten, hoewel 85% van de mensen hun verkeersbelasting naar het Agentschap Wegen en Verkeer gaat en niet naar het gemeentebestuur.”

Het gemeentebestuur van Holsbeek zal desnoods ook gerechtelijke stappen ondernemen indien het Agentschap Wegen en Verkeer niet spoedig de baan herstelt, zo laat burgemeester Hans Eyssen weten.



