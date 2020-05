Wat Victor Campenaerts kan, kan ik ook: wielrenner Mika Houtmeyers (17) beklimt de Kapeldreef 134 keer JSL

14 mei 2020

15u55 10 Holsbeek Een jaar geleden reed Victor Campenaerts 100 keer de Sigarenberg op in Winksele. Een jaar geleden reed Victor Campenaerts 100 keer de Sigarenberg op in Winksele. Dat inspireerde heel wat wielrenners , waaronder Mika Houtmeyers uit Holsbeek. De jonge wielrenner beklom voorbije dinsdag maar liefst 134 keer de Kapeldreef in Holsbeek, goed voor een afstand van 221 kilometer in een tijdspanne van 9.30 uur.

In april verbrak Wielertoerist Wim Claessens (41) het record van Victor Campenaerts door 105 keer de Sigarenberg op te rijden. “Eerst was het idee om Victor zijn record te verbreken”, zegt Mika. “Maar sinds Wim dat eind vorige maand al had gedaan besloot ik voor de Kapeldreef te gaan. Het oorspronkelijke doel was 200 kilometer rijden. Toen ik daaraan zat besloot ik nog even verder te klimmen om aan 6000 hoogtemeters te komen.”

Gebrek aan koersen

Mika’s prestatie is goed voor 221 kilometer en 6015 hoogtemeters aan een gemiddelde van 23 kilometer per uur. “Bij gebrek aan koersen was ik samen met mijn trainer Simon Van Roy op zoek naar een andere uitdaging”, zegt Mika. “Hoewel in groep trainen niet meer ging door de coronacrisis had ik er wel meer tijd voor omdat de scholen sloten. Trainen deed ik dus op mezelf, ongeveer 14 uur per week. Meestal richting Diest of Leuven. Vanaf maandag zal ik terug wat minder tijd hebben, dan ga ik weer naar school. Maar daar kijk ik ook best naar uit.”



