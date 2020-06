Vrienden van Christophe (26) lanceren petitie voor herstelling van ‘levensgevaarlijke asfaltstroken’ waar jonge vader om het leven kwam Joris Smets

18 juni 2020

09u34 32 Holsbeek Vrienden van Christophe (26) hebben Vrienden van Christophe (26) hebben een petitie gelanceerd voor de herstelling van de Rijksweg in Nieuwrode. Buurtbewoners en het gemeentebestuur van Holsbeek waarschuwden eind april al voor de ‘levensgevaarlijke asfaltstroken’ op de Rijksweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer vermoedt dat de aannemer geen begrinding heeft uitgevoerd op de nieuwe asfaltlaag , waardoor die veel minder stroef is en extreem glad wordt bij regenweer. Gisterenavond gebeurde er opnieuw een ongeval

Christophe (26) kwam in de nacht van zondag op maandag om het leven. Hij was heel geliefd bij familie en talrijke vrienden. Zij beschrijven hem als iemand die al zijn vrienden steunde en hen zo goed mogelijk hielp bij alles wat hij kon. Een van die vrienden is Glenn Fondu. Hij lanceert nu een petitie om de ‘levensgevaarlijke asfaltstroken’ op de Rijksweg in Nieuwrode te herstellen. “Christophe ‘Kitof’ Vander Stappen was een super goede vriend”, zegt hij. “Ik heb dit niet alleen opgestart, we zijn met een hele groep vrienden van hem. Het doel van deze petitie is dat het Agentschap van Wegen en Verkeer inziet dat er op de Rijksweg in Nieuwrode een onveilige situatie is gecreëerd door het leggen van verkeerde asfalt. Dit heeft jammer genoeg al één mensenleven gekost en dit had vermeden kunnen worden door de juiste asfaltstrook.”

De petitie is sinds gisterenavond meer dan 350 keer ondertekend. Veel mensen geven aan dat ze daar een goede vriend zijn verloren en dringend een herstelling van het wegdek willen zien. Velen van hen bevestigen dat het wegdek daar inderdaad spiegelglad is, met al meerdere gevaarlijke situaties tot gevolg.

Bente, de partner van Christophe en mama van een 7-jarig dochtertje, die zwaargewond naar het ziekenhuis werd gevoerd na het ongeval is ondertussen uit haar coma ontwaakt. Christophe wordt dinsdag begraven.

De petitie kan u hier ondertekenen.