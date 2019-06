Voorzitter van voetbalploeg KDN United trekt haar plan in mannenwereld: “Ik heb een olifantenvel” ADPW

13 juni 2019

15u44 0 Holsbeek Voetbal, een mannenwereld. Een wereld waar een vrouw doorgaans een vreemde eend in de bijt is. Ilse Organe (42) is sinds een jaar en een maand voorzitter van KDN United en zij ziet het anders. “Ik kom met een andere insteek dan de mannen. Zij moeien zich met het sportieve, ik regel andere zaken. Ik hou van het strategische werk met de gemeente, maar even goed van de events en de werking met sponsors en vrijwilligers. Uiteindelijk kan je niets goed doen, maar ik heb een olifantenvel”, zegt Organe.

Maart vorig jaar had KDN United plots geen voorzitter meer. Problemen met de visie van het bestuur, klonk het. “Toen zijn ze bij mij komen aankloppen met de vraag of ik geen voorzitter wou worden. Ik was al ombudsvrouw en ze vonden écht geen voorzitter. Aangezien mijn zoon Felix (9) ook nog bij de jeugd speelt, kon ik niet weigeren”, aldus Organe.

KDN United is een fusieclub van Kortrijk-Dutsel en Nieuwrode, twee deelgemeenten van Holsbeek. Toch is het de grote droom van Ilse om in de gemeente één grote club te hebben. “Ik ben voorstander van een fusieclub op de locatie van Den Bruul. Maar ik besef ook dat zoiets niet onmiddellijk kan. Dat moet gefaseerd gebeuren. Maar de intentieverklaring is enkele jaren geleden getekend. Het idee voor Den Bruul ontstond trouwens al twaalf jaar geleden. Zowel financieel als qua onderhoud is de hele situatie moeilijk te onderhouden, dus op termijn zullen we niet anders kunnen.”

Al zijn er nog heel wat verschillen in de structuur van de clubs. “Wij hebben 130 jeugdspelers, VK Holsbeek heeft er toch wat minder. Zij spelen een reeksje hoger en mikken eerder op de eerste ploeg. Zij zijn ook kunstgras aan het leggen, een hot topic in de gemeente. Wij focussen meer op de jeugd. En belangrijk daarbij is dat iedereen speelt. Je ziet ook dat het opbrengt: meer dan de helft van de eerste ploeg, komt uit de eigen jeugdopleiding. Wij hebben niet de bedoeling om supersterren te creëren. Maar mijn doel is duidelijk: als ik het kan trekken tot de nieuwe kantine er is, is het goed. In de zomer van 2020 zouden we daaraan beginnen. Ondertussen is mijn grootste uitdaging om de club overeind te houden, aangezien die draait op vrijwilligers. Want vergrijzing is een probleem in de kantine. Ouders blijven niet meer hangen na een training of een wedstrijd. De tijd dat je vier keer het inschrijvingsgeld van je zoon aan de toog uitgaf, is voorbij. Je kan die kosten gewoon niet meer meenemen in de budgettering”, zegt Organe, die trouwens zelf in de recreatieve damesploeg KDN UniTET voetbalt.

Ilse krijgt soms wel wat kritiek te slikken. “Toen de eerste ploeg het niet goed deed, zeiden ze dat ‘het niet anders kon dan mislopen met een vrouw als voorzitter’. Toen we begonnen te winnen, was het al minder. Al wordt mij wel ergens verweten dat ik niet altijd naar de eerste ploeg kan gaan kijken. Ik steek wekelijks een uur of twintig van mijn tijd in KDN, belangeloos en met mijn job en co-ouderschap kan ik de eerste ploeg simpelweg niet elke week volgen. Jammer, maar het gaat niet anders.”

In de voetbalwereld moet je als vrouw dus wel je mannetje kunnen staan. Getuige daarvan het feit dat er maar erg weinig vrouwen in dit mannenwereldje opduiken. Ilse maakt de balans op na iets meer dan een jaar. “Je kan uiteindelijk niets goed doen, maar als ik zie wat dit doet binnen het dorp, doe ik het erg graag. Ik was trouwens tot vorig jaar verantwoordelijke voor de bewaking bij G4S en dat is echt een mannenwereldje. Ik heb ook nog in Café Allee op de Oude Markt in Leuven gewerkt, dus ik ben wel wat gewoon. Maar laat me duidelijk zijn: het is mij niet om de macht te doen. Als er morgen iemand voorzitter zou willen worden, mag die gerust komen”, lacht Organe.