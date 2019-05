Vlaamse overheid trekt bijna 3 miljoen euro uit voor restauratie Kasteel van Horst ADPW

24 mei 2019

11u19

Bron: eigen berichtgeving, Belga 0 Holsbeek De Vlaamse overheid heeft voor de periode 2020-2023 2,9 miljoen euro vrijgemaakt voor de volgende restauratiefase van het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode (Holsbeek). Dat heeft de ministerraad vrijdag beslist. Het Vlaams Gewest kocht de burcht in 2007 en gaf het vervolgens met het oog op restauratie in erfpacht aan de vzw Herita.

Het Kasteel van Horst dateert uit de 15de eeuw en is samen met het omliggend natuurgebied, dat beschermd is door Europa’s Natura 2000, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters in het Hageland. In een eerste fase restaureerde Herita de afgelopen jaren reeds de linkervleugel (zonder de toren) van de waterburcht. Na verontrustende resultaten van een onderzoek naar de stabiliteit van het gebouw besliste de vzw begin 2017 evenwel dat het kasteel voorlopig niet meer voor het publiek zou worden opgesteld.

Damconstructie

Holsbeek verleende donderdag de bouwvergunning voor de aanleg van een damconstructie in de vijver rond het kasteel. Dat maakt een onderzoek van de fundering mogelijk en waar nodig kan die worden versterkt. “Voor die stabiliteitswerken werden al eerder financiële middelen vrijgemaakt. De Vlaamse regering keurde nu een meerjarenpremieovereenkomst goed waarmee andere delen van het kasteel kunnen worden gerestaureerd.

Ook na de onderhoudswerken zal de dam blijven liggen. “Hij wordt dan wel ongeveer 0,2 meter afgegraven, zodat de dam ongeveer 0,1 meter onder de waterspiegel komt te liggen”, verduidelijkt burgemeester Hans Eyssen. Zo blijven ook na de geplande onderhoudswerken beheerswerken aan de waterkant van het kasteel mogelijk en wordt het mogelijk om onderhoudswerken uit te voeren aan de vijver zelf.

Gehoopt wordt dat het kasteel in 2021 weer kan opengesteld worden voor het publiek”, aldus Eyssen.