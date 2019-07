Vijfjarige jongen loopt brandwonden op nadat paardenkoets kantelt ADPW/KAR

02 juli 2019

In de Horebeekstraat in Holsbeek is zaterdagochtend omstreeks 9.30 uur een paardenkoets gekanteld. Daarbij kwam een vijfjarige jongen uit Linden vol op zijn schouder terecht, met zware brandwonden tot gevolg. Het was zijn opa die op dat moment de koets bestuurde. “Plots kreeg één van de paarden een dazenbeet. Het paard schrok en wij vielen van de koets. Mijn twee kleinzonen, mijn dochter en ik. Mijn kleinzoon van vijf jaar schuurde met zijn schouder over de grond, waarna hij met de ambulance naar het brandwondencentrum in Leuven werd overgebracht. Daar werd hij twee dagen verdoofd. Mijn andere kleinzoon, mijn dochter en ik hebben niets aan de val overgehouden. De paarden liepen enkele honderden meters verder, maar zijn uit zichzelf gestopt met lopen”, zo verklaart de opa uit Linden. De lokale politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.