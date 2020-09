VIDEO Eerste optreden van Sergio op eerste echte kermis in Holsbeek sinds lockdown: “Helaas zijn alle beschikbare plaatsen al bezet” Bart Mertens

13 september 2020

16u00 2 Holsbeek In Holsbeek stond dit weekend de eerste echte kermis op het programma sinds de lockdown. Welgekomen voor de inwoners maar ook voor zanger Sergio die voor het eerst sinds de lockdown weer eens een echt optreden kan doen vanavond. “xxx”



Feest in de Sint-Maurusstraat in Holsbeek want na een periode van amper activiteiten stond er het voorbije weekend een kermis op het programma. Organisator De Schuur Holsbeek had naast de attracties een mooie affiche samengesteld met muzikaal vertier. Onder meer de Leuvense rockband F-Active stond op het podium en vanavond is het de beurt aan regiogenoot Sergio. Voor de bekende zanger zal het een bijzonder moment zijn want hij geeft sinds de lockdown zijn eerste echte optreden. “Uiteraard breng ik mijn nieuwe album ‘Ik ben Sergio’ mee naar Holsbeek”, klinkt het. “Mijn eerste optreden en alle plaatsen zijn bezet. Binnenkort treed ik ook op in Kortrijk-Dutsel. Het moet niet altijd slecht nieuws zijn...Ik hou het positief.”