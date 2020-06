Veehouder riskeert kwart miljoen euro boete na Bijbelse vliegenplaag die huis Chris Dusauchoit teistert Kim Aerts

15 juni 2020

18u15 0 Holsbeek Een veehouder uit Sint-Pieters-Rode riskeert in totaal een kwart miljoen euro boete en zes maanden cel voor verschillende inbreuken in zijn mestkalverenbedrijf. Tv-figuur en buurman Chris Dusauchoit gaat naar eigen zeggen al vier jaar door een hel omdat de omgeving vergeven is door de vliegen door de nalatigheid van de veehouder.

Het is een jaarlijks weerkerend fenomeen aan de Peerse in Holsbeek. Onnoemelijk veel groene vleesvliegen die afkomen op de stank die het mestkalverenbedrijf van Theo Schrevens (64) veroorzaakt in de omgeving van Sint-Pieters-Rode. De gemeente verplichtte Schrevens twee jaar geleden nog om zijn landbouwbedrijf te laten reinigen door een gespecialiseerde firma omdat de stank niet meer te harden was. De kosten van 30.000 euro waren voor Schrevens. Maar daarmee was de kous niet af. Chris Dusauchoit, die naast het bedrijf woont, legde de afgelopen verschillende klachten neer en uiteindelijk werd de veehouder gedagvaard door het Leuvense parket. Het gaat om inbreuken op de vergunningsplicht, het verhandelen of toevoegen van additieven in mengvoeders en Schrevens moest zich ook verantwoorden omdat hij eerder opgelegde maatregelen door de Vlaamse milieu-inspectie niet naleefde.

Geen landbouwer

“Hij is trouwens een veearts en geen landbouwer. Hij heeft niet de nodige competenties om zo’n landbouwbedrijf te runnen”, vlooide de advocaat van Dusauchoit uit. “Tot op vandaag ligt de mestput nog altijd open en kweken de vliegen er rustig verder. Het is gewoon wachten op de volgende plaag en dat die er komt staat als een paal boven water”, stelde de burgerlijke partij. Hun grootste wens is dat het bedrijf op die plek de deuren sluit. Naast Schrevens stonden ook twee van zijn bedrijfjes, Gildan bv en SoBiVet nv, terecht. “Het gaat om manifeste en veelvuldige inbreuken. De mestsappen komen er uit de grond en de mestkelders staan overvol. Afvalwater wordt in de tuin geloosd en behandeld houtafval wordt er gewoon verbrand. Daar kan men nooit een vergunning voor krijgen. Hij doet voornamelijk aan windowdressing, hij belooft veel maar er gebeurt niks”, verweet de procureur de zestiger. “Dit bedrijf had nooit mogen opgestart worden. Hij moet zijn conclusies trekken in plaats van honderd en een vennootschappen op te richten. Hij houdt bijzonder weinig rekening met dierenwelzijn.”

Illegaal additief

Schrevens zou volgens het parket een illegaal additief bij het mengvoeder van zijn kalveren hebben gevoegd. Van het goedje werd nog 200 kilogram in beslag genomen, maar dat hield de man niet tegen om lustig verder te doen. “Hij had inderdaad sneller kunnen reageren, toen de inspectie opmerkte dat er heel wat zaken niet in orde waren. Maar van een vliegenplaag is op dit moment geen sprake meer. Dat hij afval van een melktank heeft lagen weglopen, wordt niet betwist”, stelde de verdediging van Schrevens - de bv en nv lieten verstek gaan. Volgens de advocaat kwam er eveneens een rapport van de milieu-inspectie dat “alle bestuurlijke maatregelen werden uitgevoerd.”

Maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij Dusauchoit. “Ik geloof m’n oren niet als u zegt dat het is opgelost. Er is weer sprake van een nieuwe constructie. Men blijft daar volharden in de boosheid. Nog altijd is daar gigantisch veel geluidshinder door het versnipperen van hout”, counterde de burgerlijke partij. Dusauchoit richtte zijn laatste woord aan de rechter. “Ik zou u graag meenemen naar mijn thuis. U zal dan heel snel de deur van uw auto moeten sluiten. U zal het geluid horen van een dieselmotor die tot 3 ton in een keer houtshredder versnippert. Er is onnoemelijk veel geluidshinder, geur van mest en ammoniak. Lawaai van een stroomgroep. En vooral, er zit opnieuw een vliegenplaag aan te komen. Maar het is spijtig dat er pas sprake is van een vliegenplaag als de milieu-inspectie het zegt. Het is een vorm van terreur en ik wil dat het stopt”, besloot Dusauchoit.