Vandalen beschadigen bushokje in Holsbeek JSL

28 juni 2020

11u09 0

In de nacht van zaterdag op zondag hebben vandalen het bushokje op de Leuvensebaan beschadigd. Eén van de ruiten werd aan diggelen geslagen. Het is het tweede incident op evenveel weken met een bushokje in Holsbeek. Vorige week gingen vandalen aan de slag met zwarte spuitbussen om heel het bushokje van de Lijn in de Attenhovendreef, en de vuilbak die ernaast staat, te vandaliseren. De politie was toen nog geen daders op het spoor.