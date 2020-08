Vandalen bekladden bushokje aan de Sportschuur JSL

25 augustus 2020

In de nacht van maandag op dinsdag hebben vandalen opnieuw toegeslagen aan een bushokje in Holsbeek. Twee maanden geleden werden de ruiten van een bushokje op de Leuvensebaan stuk geslagen. De politie van Lubbeek was nog niet op de hoogte van het voorval aan de Sportschuur, maar bevestigt dat het al vaker is voorgevallen. “Er is al meer vandalisme geweest aan de bushokjes in Holsbeek de laatste tijd, maar we zijn momenteel nog geen daders op het spoor die voor de feiten in aanmerking komen.”