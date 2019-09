Truckchauffeur naar ziekenhuis na ongeval op E314 ADPW

24 september 2019

19u20 0

Op de autostrade E314 geraakte dinsdag omstreeks 17.35 uur een vrachtwagen van de weg af. Hoe dat precies kon gebeuren, is niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur zat even vast in de oplegger en kon uiteindelijk zonder ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Als bij wonder raakten er geen andere voertuigen betrokken. Omdat het ongeval in volle spits gebeurde, ontstond er heel wat fileleed. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse om het wegdek op te ruimen.