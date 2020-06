Tiende editie Jazzwood afgelast Joris Smets

09 juni 2020

16u05 0 Holsbeek De tiende editie van Jazzwood, gepland op 22 augustus, zal niet doorgaan. “Het is een beslissing die we met pijn in het hart hebben genomen, maar in de huidige omstandigheden is dit naar onze mening de enige mogelijke en juiste beslissing”, klinkt het bij de organisatie.

Het jaarlijks jazzfestival in het Chartreuzenbos in Holsbeek zal deze zomer niet doorgaan. “We kunnen niet voorspellen hoe de situatie er zal uitzien eind augustus en onder welke voorwaarden er alsnog evenementen kunnen plaatsvinden”, klinkt het bij de organisatie van Jazzwood. “Ook al ondersteunen we deze gezondheidsmaatregelen volledig, toch zijn ze voor een festival als Jazzwood, met een bescheiden organiserend team, niet evident. Ze staan naar ons aanvoelen ook haaks op de ongedwongen, gemoedelijke en warme sfeer die kenmerkend is voor Jazzwood. Daarenboven dragen we als organisatie ook een grote verantwoordelijkheid: niet alleen naar jullie - onze bezoekers en sympathisanten -, maar uiteraard ook naar de artiesten en alle medewerkers voor en achter de schermen. De gezondheid, veiligheid en het comfort van iedereen die betrokken is bij Jazzwood is - zoals steeds - een absolute prioriteit.”

Tickets

De organisatie laat weten dat de jubileumeditie volgend jaar zal plaatsvinden. Op 21 augustus 2021 zal het Chartreuzebos in Holsbeek weer volledig in het teken staan van Jazzwood. “We bekijken het ook positief: nu hebben we een extra jaar tijd om van onze jubileumeditie een prachteditie te maken.” De verkochte tickets zijn volgend jaar geldig of op vraag worden ze terugbetaald.