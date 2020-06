Theo Francken (N-VA) zet druk op Wegen en Verkeer voor herstel ‘levensgevaarlijke asfaltwegen’: “Absolute topprioriteit verzekeren ze mij”

Holsbeek

Theo Francken (N-VA), burgemeester van Lubbeek, heeft vandaag contact gehad met het Agentschap Wegen en Verkeer. Hij kaartte de gevaarlijke situatie op de Rijksweg aan bij het Agentschap en ze verzekerden hem dat het herstel van de gevaarlijke asfaltlagen absolute topprioriteit is. In de nacht van zondag op maandag overleed Christophe (26) op de baan na de controle kwijt te geraken over het stuur. Gisteren gebeurde opnieuw een ongeval op de Rijksweg. Vandaag lanceerde vrienden van Christophe een petitie voor herstel van de gevaarlijke asfaltwegen.