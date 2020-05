Terrassen cafés Nieuwrode-dorp worden vier keer zo groot op drukke momenten EDLL

29 mei 2020

12u09 0 Holsbeek De gemeente Holsbeek werkt samen met de horeca-uitbaters aan een uitbreiding van de terrassen. Op drukke momenten wil de gemeente straten afzetten om de terrassen van de cafés in Nieuwrode-dorp vier keer zo groot te maken.

De cafés en restaurants in ons land zijn intussen al meer dan twee maanden gesloten door het coronavirus. Officieel is het nog wachten op groen licht van de Nationale Veiligheidsraad, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen op 8 juni de restaurants en cafés weer openen. Al zal dat ook met de nodige social distancing moeten gebeuren. Dat het een bijzonder zicht wordt, staat buiten kijf. Ook in Holsbeek heeft de gemeente overlegd met de horeca over de uitbreiding van de terrassen. En die is mogelijk. “We hebben samen bekeken op welke manier de terrassen tijdelijk én op een voor iedereen veilige en comfortabele manier op het openbaar domein geplaatst konden worden”, vertelt schepen van economie Anne Van Goidsenhoven (Open Vld).

“De uitbaters van het Buurthuis en het Klokhuis in Nieuwrode dienden alvast, op onze vraag, een voorstel van inplanting van tafels en stoelen en overdekte ruimte in”, zegt Van Goidsenhoven. De gemeente heeft naar eigen zeggen bij haar terrassenplan rekening gehouden met de wensen van de buurt, kerkfabriek en de marktkramers. “De marktkramers moeten immers gemakkelijk met hun kramen het marktplein kunnen oprijden”, stelt Van Goidsenhoven. “Intussen hebben we aan beide cafés in Nieuwrode-dorp een voorstel gedaan waarbij gedurende twee maanden het terras tweemaal zo groot wordt als de voorbije jaren.”

Straten afsluiten

“Bijkomend staan we toe om op drukke momenten de straat af te sluiten, waardoor de uitbaters op een terras kunnen rekenen van vier keer zo groot”, voegt de schepen nog toe. Op die manier wil de gemeente tegemoet komen aan de vraag van de horeca-uitbaters om na een lange periode van lockdown veilig en goed weer op te starten. “Het eerste glas op ons geliefd terrasje in Holsbeek zal driedubbel zo goed smaken als voorheen”, klinkt het nog.